В настоящее время Россия, Азербайджан и Иран на уровне экспертов энергетических компаний обсуждают технические условия создания энергетического коридора.

Об этом заявил заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский.

Как отметил Яновский, по результатам обсуждений, стороны определят экономическую эффективность функционирования этого энергетического моста и примут решение о целесообразности запуска проекта, передает Trend.

«В случае принятия решения о реализации проекта, создание энергетического моста позволит обеспечить страны электроэнергией в периоды её дефицита в энергосистемах государств», — пояснил замминистра.

Отметим, что в прошлом году Азербайджан, Россия и Иран создали рабочую группу по обсуждению вопроса объединения энергосистем трех стран.

Рабочая группа состоит из 18 человек (по шесть человек от каждой страны). Группа должна подготовить технические задания технико-экономического обоснования объединения электроэнергетических систем трех стран и проект соглашения о совместной разработке технико-экономического обоснования.

Ранее, в 2015 году, Азербайджан и Иран подписывали меморандум взаимопонимания об обмене электроэнергией.

Minval.az