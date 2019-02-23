Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о внесении изменений в закон «О регулировании проверок, проводимых в области предпринимательства, и защите интересов предпринимателей».

Согласно распоряжению, Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению законов Азербайджана и актов Президента в соответствие с законом «О внесении изменений в закон «О регулировании проверок, проводимых в области предпринимательства, и защите интересов предпринимателей» и представить главе государства; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим законом и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с законом и в течение пяти месяцев проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из этого закона, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Министерству юстиции поручено привести нормативно-правовые акты центральных органов исполнительной власти и акты нормативного характера в соответствие с законом «О регулировании проверок, проводимых в области предпринимательства, и защите интересов предпринимателей» и проинформировать Кабинет министров.

Президент Ильхам Алиев в субботу также подписал указ о применении закона о внесении изменений в закон «О приостановлении проверок в сфере предпринимательства» от 12 февраля 2019 года.

Данная поправка предполагает устранение ограничений проверок на финансовых рынках. Согласно закону, проверки предпринимателей в стране были приостановлены до конца 2020 года. Однако в целях защиты жизни и здоровья людей, обеспечения безопасности и экономических интересов государства разрешается проводить проверки в случаях, указанных в статье 2.1 закона. Соответственно в этот перечень также включены проверки на финансовых рынках.

Согласно поправке в закон «О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей», данный закон не будет распространяться на проверки на финансовых рынках.

Minval.az