В украинском городе Харьков прошло памятное мероприятие, посвященное 27-ой годовщине Ходжалинского геноцида, сообщает Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Украине.

В мероприятии, проведенном по совместной инициативе посольства Азербайджана и почетного консульства страны в Харькове, приняли участие представители Администрации Харьковской области, представители Харьковского городского совета, дипломаты посольства, ректоры престижных вузов, деятели науки и культуры, представители диаспоры и СМИ.

Выступивший на мероприятии почетный консул Азербайджана в Харькове Афган Салманов сказал, что на протяжении истории армяне совершали в отношении азербайджанского народа акты геноцида, а Ходжалинский геноцид является одной из самых ужасных трагедий XX века. Уже ряд государств дал политико-правовую оценку Ходжалинской резне и признал ее актом геноцида. Почетный консул подчеркнул исключительную роль мероприятий, осуществляемых в рамках кампании «Справедливость для Ходжалы» под руководством вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, в доведении до мировой общественности правды о зверствах армян.

Посол Азербайджана в Украине Азер Худиев отметил, что после завершения Второй мировой войны все человечество думало, что люди теперь будут жить в мире, но этого не случилось. На глазах всего мира был совершен Ходжалинский геноцид. В результате прагматичной политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева до всех стран мира были доведены реалии Ходжалинского геноцида. Были разоблачены захватнические, террористические действия армян.

Председатель Харьковского городского совета Сергей Чернов подчеркнул, что Ходжалинский геноцид был совершен не только в отношении азербайджанцев, но и всего человечества. По его словам,Ходжалинская трагедия является кровавой страницей в истории Азербайджана.

Затем заместитель руководителя Администрации города Харькова Светлана Горбунова-Рубань, председатель действующего в Харькове общества «Дружба» Мурад Омаров и другие в своих выступлениях рассказали о Ходжалинском геноциде и его горьких последствиях.

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