Мужская сборная Азербайджана по шахматам выставит на командный чемпионат мира не совсем боевой состав.

Как сообщает «Азериспорт», в состав не вошли лидер сборной Шахрияр Мамедъяров (2790) и второй номер страны в мировом рейтинге Теймур Раджабов (2756). По всей видимости, они решили сделать ставку на этапы Гран-при.

Азербайджан заявил Аркадия Найдича (2732), Рауфа Мамедова (2703), Эльтаджа Сафарли (2681), Гадира Гусейнова (2664) и Ниджата Абасова (2630).

Напомним, что командный чемпионат мира пройдет 4-15 марта в Астане (Казахстан).

В мужском турнире также сыграют Китай, США, Россия, Иран, Англия, Швеция, Индия, Казахстан и Египет.

Minval.az