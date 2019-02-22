Конфеты с маркировкой на азербайджанском языке были обнаружены в магазинах Армении. Об этом Sputnik Армения сообщил глава Государственной службы безопасности пищевых продуктов Георгий Аветисян.

«На конфетах не было маркировки на армянском, зато была на азербайджанском и других языках», — сказал Аветисян, добавив, что это не только напрямую нарушает действующее законодательство, но и говорит о том, что товар не предназначался для экспорта в Армению.

Речь идет об итальянских конфетах Rafaello и Ferrero Rocher производства итальянской компании Ferrero SpA. Эта партия сладостей, однако, была импортирована в Армению не официальным представителем Ferrero SpA, а, как сказал Георгий Аветисян, «непонятной организацией».

«Мы не смогли найти импортера. Конфеты были куплены на ярмарке «Сурмалу». Они либо поступили в Армению контрабандным путем, либо попали к нам 25 или 50-килограммовой партией, не облагаемой таможенной пошлиной», — сказал Аветисян.

Партия конфет, попавшая в Армению подозрительным путем, была конфискована, государственная служба безопасности пищевых продуктов пока выясняет их происхождение.

Minval.az