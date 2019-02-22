В рамках культурного сотрудничества между Азербайджанским государственным академическим театром оперы и балета и Сербским национальным оперным театром в Белграде 23 февраля будет показана опера «Богема» Дж.Пуччини, а 27 февраля опера «Трубадур» Дж.Верди. По рекомендации руководства Азербайджанского театра оперы и балета в этих спектаклях примут участие молодые талантливые представители национального оперного искусства — Заслуженная артистка республики, президентский стипендиат, обладательница национальной премии «Хумай» Афаг Аббасова, которая исполнит партии Мими в опере «Богема» и Леоноры в опере «Трубадур». Этими спектаклями будет дирижировать главный дирижер Азербайджанского Театра оперы и балета, Заслуженный артист республики, лауреат международных конкурсов дирижеров и национальной премии «Хумай» Эйюб Гулиев.

В настоящее время средства массовой информации Сербии широко освещают эти гастроли как яркое событие в культурной жизни Белграда.

А 16 марта в рамках этой же программы в Азербайджанском театре оперы и балета состоится опера «Трубадур» Дж.Верди с участием ведущей солистки Сербского национального оперного театра, лауреата международных конкурсов вокалистов Ясмины Трумбеташ, которая исполнит партию Леоноры. Следует отметить, что Ясмина Трумбеташ является одновременно и директором оперной труппы Сербского оперного театра.

Minval.az