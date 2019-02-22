Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов проиграл в Смольненском суде Санкт-Петербурга поданный к информационному агентству «Росбалт» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации

Судья Александра Заплатина постановила отказать Тельману Исмаилову в требованиях признать изложенную в ряде статей «Росбалта» информацию порочащей деловую репутацию истца, а также удалить ее с сайта агентства.

«Изначально наша правовая позиция по делу складывалась из трех обстоятельств, все они впоследствии полностью подтвердились в суде, — отметил адвокат „Росбалта“ Дмитрий Фирсов. — Во-первых, опубликованная информация соответствовала действительности, что не могло быть неизвестно Исмаилову и его адвокатам. Речь идет, в частности, о предъявлении обвинения в двойном убийстве, хранении оружия и похищении эстрадного исполнителя Авраама Руссо. Во-вторых, часть сведений касалась не Тельмана Исмаилова, а членов его семьи, здесь следует отметить, что суд по ходатайству ответчика истребовал данные о привлечении к уголовной ответственности брата Тельмана Исмаилова, Рафика Исмаилова, который по проверенной в суде информации также обвиняется в убийстве и хранении оружия. В третьих, материалы информационного агентства „Росбалт“ содержали оценку произошедших с участием истца событий, а по закону СМИ не может быть привлечено к ответственности за высказывания оценок и мнений».

«Росбалт» напоминает, что Исмаилов требовал опровержения семи опубликованных статей, удаления их и фотографий с сайта агентства, а также взыскания одного миллиона рублей с учредителя и редакции ИА «Росбалт» в качестве возмещения морального ущерба.

Тельман Исмаилов, обвиняемый в причастности к двум убийствам, похищению певца Авраама Руссо, а также в незаконном обороте оружия, заочно арестован Басманным судом Москвы и объявлен в международный розыск. Его брат, Рафик Исмаилов, предполагаемый организатор убийств, находится под стражей и знакомится с материалами расследования. Еще один брат, Вагиф Исмаилов, по мнению следствия, будучи хорошо знакомым с методами расследования подобных преступлений, помогал заметать следы, прятать орудие убийства и скрываться. Он также заочно арестован и объявлен в международный розыск. Кроме того, по делу о похищении Авраама Руссо был арестован племянник Т. Исмаилова, бывший директор ресторана «Прага» Заур Марданов.

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