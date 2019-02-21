Азербайджан вошел в тройку лучших экскурсионных направлений отдыха российских туристов в странах СНГ во Всемирный день экскурсовода (гида), 21 февраля, сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

«Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан и Армения вошли в пятерку лучших стран для экскурсионного отдыха российских туристов в СНГ. За Беларусь отдали 27% голосов, Казахстан — 22%, Азербайджан — 16%, Узбекистан — 12% и за Армению — 9% голосов», — говорится в сообщении.

Экскурсионный туризм в странах СНГ, включающий культурно-познавательные туры и экскурсии с гидами-экскурсоводами в туристических поездках, составляет более 3 млн поездок и туров в год.

Minval.az