После того, как сборную Азербайджана по футболу возглавил Гурбан Гурбанов прославленный отечественный вратарь Дмитрий Крамаренко стал его помощником по работе с вратарями.

Как сообщает «Азериспорт», после ухода Гурбанова Крамаренко некоторое время координировал работу вратарей в различных сборных.

Но как заявил Никола Юрчевич на своей первой пресс-конференции после назначения на пост наставника «милли», его помощником в работе с вратарями станет местный специалист. Им стал именно Дмитрий Крамаренко.

Minval.az