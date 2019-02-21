«Грузинский парламент должен признать учиненную в Ходжалы резню как геноцид». Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Партии «Новые христиан-демократы» Грузии Леван Чхеидзе.

По его словам, Ходжалинская трагедия является преступлением, совершенным против человечества: «Срок этого преступления не исчерпан. Люди, убившие в Ходжалы невинных женщин, стариков и детей, должны получить достойное наказание. В случае получения нашей партией на очередных парламентских выборах мест в законодательном органе, мы непременно поддержим вопрос признания совершенной в Ходжалы резни как геноцид».

Л.Чхеидзе сказал, что Грузия высоко ценит поддержку Азербайджана на международной арене: «Обе страны являются стратегическими партнерами и демонстрируют в международных организациях взаимную поддержку. Мир в регионе должен быть установлен в скором времени, и регион должен быть передан будущим поколениям без конфликтов».

Minval.az