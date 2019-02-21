Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ об утверждении «Положения о Координационной комиссии по информационной безопасности».

Согласно указу, Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим указом и представить их Президенту; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим указом, и проинформировать об этом Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом, и в течение пяти месяцев проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом, и проинформировать Кабмин.

Minval.az