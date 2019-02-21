Гражданин Украины Ивоняк Владимир Васильевич, транспортируя партию кишмиша из иранского города Малайер в Одессу на грузовом транспортном средстве марки «Renault», был задержан на Астаринском таможенном посту в Азербайджане.

Был проведен таможенный осмотр транспортного средства, в ходе которого из его прицепа были выгружены упаковки с кишмишом, сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет.



Далее проверку продолжила кинологическая служба, которая обнаружила 54 плоских квадратных свертка, в которых был обнаружен героин весом более 28 килограмм. По факту проводится расследование.

Minval.az