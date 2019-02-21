21 февраля 1997 года в подъезде собственного дома в Баку был застрелен азербайджанский учёный, востоковед, академик, Герой Советского Союза Зия Буниятов.

Зия Буниятов родился 24 декабря 1921 года в городе Астара в семье ветерана Первой мировой войны и военного переводчика Мусы Мовсум оглы Буниятова (1895—1961), происходившего из знаменитого и уважаемого рода бибиэйбатских учёных шейхов и Раисы Михайловны Гусаковой, принадлежавшая к роду русских старопоселенцев в Азербайджане. С детства Буниятов знал как азербайджанский, так и русский языки, а также владел арабским языком, которому его научил отец. После окончания десяти классов (1939) он поступил в Бакинское пехотное училище, которое окончил в мае 1941 года в звании лейтенанта, получив также назначение командиром стрелкового взвода в Бендеры (Молдавия).

В годы Великой Отечественной Войны он принимал активное участие в битвах за Украину, Молдавию, Кавказ (в боях за Моздок и Туапсе), Белоруссию и Польшу. В боях проявил храбрость, в одном из них, пробиваясь через линию фронта, он вынес из окружения полковое знамя.

В январе 1945 года его вызвал к себе комдив и предложил стать командиром штрафной роты. Капитан Буниятов был назначен командиром 213-й штрафной роты (5-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт). 14 января в ходе Висло-Одерской операции в бою у селения Пальчек рота под командованием капитана Буниятова захватила заминированный мост через реку Пилица и в течение нескольких часов удерживала его до подхода основных сил. В бою было уничтожено 100 солдат противника, 45 было взято в плен. Захвачено 5 шестиствольных миномётов и 3 артиллерийских орудия.

Звание Героя Советского Союза Буниятову было присвоено 27 февраля 1945 года. В марте того же года он стал членом ВКП(б). Во время боёв за Берлин, Буниятов спасал мирных жителей, прятавшихся в метро, когда его туннели были затоплены отступавшими нацистами. К моменту капитуляции Германии Зия Буниятов с боями дошёл до района Силезского вокзала, причём из семисот бойцов его роты в строю остались лишь семеро. За доблесть и героизм, проявленный в ходе штурма Зееловских высот, Зия Буниятов был награждён орденом Красного Знамени. За годы войны Зия Буниятов был несколько раз ранен и контужен, но всегда возвращался в строй. Один осколок ему удалили спустя 30 лет после ранения. Последствия ранений Буниятова мучили многие годы, а от приступов головных болей он избавиться так и не смог.

В 1946 году подполковник Буниятов уволился в запас. В 1950 году он окончил Московский институт востоковедения, а в 1954 году аспирантуру МГУ. В мае 1954 года он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Итальянский империализм в Африке», а уже в августе поступил на работу в Институт Истории АН Азербайджанской ССР в должности старшего научного сотрудника.

В 1964 году защитил докторскую диссертацию на тему «Азербайджан в VII—IX вв.», которая годом позже подверглась масштабной критике со стороны советских историков, поскольку ставила под сомнение историческую традицию армянской государственности на Кавказе.

В 1965 году высшей аттестационной комиссией при Министерстве высшего и среднего специального образования СССР ему было присвоено звание профессора, а в 1967 году был избран членом-корреспондентом Академии наук Азербайджанской ССР. В 1976 году был избран академиком Академии наук АзССР. С 1981 г. был директором Института Востоковедения, а с 1990 года — вице-президентом Академии наук Азербайджанской ССР. С 1980 года Зия Буниятов — член Главной редакции Азербайджанской советской энциклопедии.

В 1990 годах Буниятов избирался депутатом парламента Азербайджана, был заместителем председателя правящей партии «Ени Азербайджан».

Согласно официальной версии, убийство было организовано членами бакинского филиала «Хезболлах», которые объявили Буниятова членом израильской спецслужбы Моссад и в том, что он распространял сионизм в Азербайджане.

Minval.az