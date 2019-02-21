Житель американского штата Флорида запечатлел нападение аллигатора на огромного питона. Ролик поединка опубликован на его странице в Facebook.

Любитель дикой природы Рич Крюгер (Rich Kruger) выложил видео в понедельник, 18 февраля. На кадрах видно, как аллигатор пытается побороть темного тигрового питона, длина которого, по оценке очевидца, более трех метров. На последних секундах ролика аллигатор с добычей уходит под воду.

Инцидент произошел в национальном парке Флориды Эверглейдс (Everglades National Park), сообщает издание UPI.



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