Знаменитый кинорежиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков в беседе с корреспондентом «Вестника Кавказа» признался в любви к азербайджанским кинематографистам.

«Я очень люблю и хорошо знаю азербайджанских кинематографистов, год назад приезжал в Баку проводить мастер-класс. У нас была идея снимать «Грибоедова» вместе с Азербайджаном, и в мои планы входит снять этот фильм вместе с азербайджанскими коллегами», — рассказал он.

«Азербайджан – это огромная культура. Многонациональный Баку – это гнездо разнообразных культур и традиций, разнообразного юмора и прекрасного качества произведений, что бы это ни было – музыка, литература, кино и так далее», — подчеркнул Никита Михалков.

«В этом смысле, сколько раз я был в Азербайджане, я всегда находил невероятно интересных людей, которые в результате давали мне возможность понять, что такое эта замечательная страна», — признался знаменитый кинорежиссер.

Также он напомнил, что Кавказ служил для него источником вдохновения и прежде. «Фильм «Свой среди чужих» я снимал в Чечне и Ингушетии. Вся картина снималась там, в горах, в долинах, на берегах крутых рек, так что я этот край очень люблю и хорошо знаю», — заключил Никита Михалков, добавив, что сейчас работает над возобновлением работы Ялтинской студии.

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