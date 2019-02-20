Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Никола Юрчевич высказал изданию «Азериспорт» свои ожидания от контрольного матча против сборной Литвы (25 марта), который состоится после старта в отборочном цикле ЕВРО-2020 с Хорватией (21 марта).

«Сейчас мы думаем не о матче с Литвой. Вся наша концентрация направлена на Хорватию. Это самый важный матч в марте. Учитывая, что в следующем месяце у нас всего одна игра по календарю отборочных игр, мы решили провести товарищескую встречу, в появившемся окне. Это шанс проверить и других футболистов в неофициальной игре, увидеть их на поле, что даст дополнительную пищу для размышлений. У нас не так много возможностей, чтобы проверить ближайший резерв, который мог бы усилить команду», — заявил Юрчевич.

Minval.az