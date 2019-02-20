Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял в среду сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шефера (США) и Стефана Висконти (Франция), а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика, сообщили «Спутнику» в пресс-службе правительства Армении.

Пашинян отметил важность деятельности посредников в урегулировании карабахского конфликта.

Также глава армянского правительства представил детали неофициальной встречи (с президентом Азербайджана) в Давосе в январе этого года.

Собеседники обменялись мнениями о формировании соответствующей атмосферы для урегулирования конфликта, наметили дальнейшие шаги. Они отметили важность реализации договоренностей по сохранению режима перемирия в зоне конфликта.

Напомним, что из Еревана сопредседатели МГ ОБСЕ отправятся в столицу Азербайджана.

Minval.az