Главное управление государственной дорожной полиции МВД прокомментировало штраф за административное правонарушение, выписанный покойнику.

Как сообщили Report в Управлении, с помощью специальных радаров было зафиксировано нарушение, допущенное 19.10.2018 года и 04.01.2019 года водителем легкового автомобиля марки «Nissan Patrol» с государственным номером 90-FH-041.

«В связи с этим водителю-нарушителю было направлено уведомление. Однако в серии водительских прав нарушителя буква F была написана как С, поэтому уведомление ошибочно было направлено другому лицу. Несоответствие, имевшее место в Централизованной информационной системе Главного управления государственной дорожной полиции устранено, в отношении нарушителя составлены электронные протоколы об административном правонарушении», — говорится в сообщении.

Дорожная полиция призвала в подобных случаях обращаться на «горячую линию» 902 или направлять обращения посредством официального сайта Управления www.dyp.gov.az.

Minval.az