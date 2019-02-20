Международная инспекционная группа под руководством Королевства Дании, состоящая из 9 представителей США, Германии, Великобритании и Чехии, провела инспекцию и оценку «Указанного района» в Отдельной общевойсковой армии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны.



В рамках «Договора об обычных Вооруженных Силах в Европе (ДОВСЕ)» и «Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности» было проверено количество боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерийских установок и систем с калибром 100 мм и более, боевых самолетов и ударных вертолетов, осмотрены солдатские казармы, медпункты и другие здания, находящиеся на территории воинских частей.

В завершении инспекции были вручены памятные подарки представителям международной инспекционной группы и воинских частей.

В рамках визита гости посетили исторические памятники и достопримечательности автономной республики, а также Центр физиотерапии «Дуздаг».

Minval.az