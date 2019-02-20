Пятое заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора проходит в Центре Гейдара Алиева в Баку.

На заседании присутствует президент Азербайджана Ильхам Алиев.

На мероприятии принимают участие также министры энергетики и представители различных структур стран-участниц Южного газового коридора, в том числе комиссар Европейской комиссии по бюджету и кадровой политике, действующий сопредседатель Консультативного совета Гюнтер Оттингер.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с речью на заседании, передает Report.

Согласно сообщению, на первой сессии будут заслушаны доклады о работе, проделанной по всем сегментам Южного газового коридора.

На второй сессии под модераторством комиссара Европейской комиссии по бюджету и кадровой политике Гюнтера Оттингера и министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова ожидаются выступления министров стран, привлеченных к проекту.

Третья пленарная сессия посвящена перспективам расширения проекта Южного газового коридора.

В заключение ожидается подписание совместной декларации и пресс-конференция.

Напомним, что первое заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора состоялось 12 февраля 2015 года, второе – 29 февраля 2016 года, третье – 23 февраля 2017 года, четвертое — 15 февраля 2018 года.

Minval.az