Сегодня ночью на трассе между городами Балаково и Хвалынск сломался микроавтобус. Находившиеся в транспорте люди начали замерзать, чтобы спастись от холода они позвонили в службу спасения.

Как сообщает российский интернет-портал go64.ru, сломался автобус на 107-м километре автодороги «Сызрань – Саратов — Волгоград» в десятке километрах от поворота на Хвалынск.

На место происшествия выехали специалисты областной службы спасения, которые по прибытию обнаружили в общественном транспорте восемь человек, в том числе 16-летнего подростка – все граждане Азербайджана.

Все находившиеся в автобусе граждане эвакуированы в ближайшее кафе, расположенное на 113-м километре трассы.

Minval.az