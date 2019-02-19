Портфель заказов «Рособоронэкспорта» в Индии составляет $10 млрд, сообщил глава компании Александр Михеев.

«В прошлом году Россия и Индия сделали очередные весьма серьезные шаги навстречу друг другу, подписав рекордные по объему контракты на поставку российской военной техники и ее производство на национальных индийских предприятиях, благодаря чему портфель заказов компании в Индии достиг $10 млрд «, — сказал А.Михеев, чьи слова приводит во вторник пресс-служба компании.

Он отметил, что РФ примет активное участие в грядущей выставке Aero India — 2019.

«Россия реализует с Индией крупные и амбициозные проекты в высокотехнологичных сферах производства, которые постоянно обсуждаются на высшем уровне главами обоих государств. Наше сотрудничество полностью соответствует проводимой правительством Индии политике Make in India. Фактически Россия стала первой страной, которая поддержала эту программу», — сказал А.Михеев.

Minval.az