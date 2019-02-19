Корейские исследователи обнаружили ископаемых пауков, живших более 110 миллионов лет назад. Их тапетум — слой сосудистой оболочки глаза, отражающий свет и помогающий ориентироваться в темноте — «светится» до сих пор.
Ancient spider fossils, surprisingly preserved in rock, reveal reflective eyes https://t.co/Mv1nmToifc pic.twitter.com/ZYfLiixk5I
— Bioengineer.org (@bioengineerorg) 12 февраля 2019 г.
Как утверждает один из исследователей, до этого случая тапетум никогда не находили в окаменелостях. Вероятно, пауки находились в воде с низким содержанием кислорода, что позволило избежать разложения.