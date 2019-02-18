В Комиссию по терминологии при Кабинете министров Азербайджана поступали обращения о том, чтобы дать своим новорожденным детям имена Тякярь, Аренда, Мирасоель, Розеф, Джахардяст, а также, чтобы назвать своих новорожденных девочек мужскими именами.

Об этом в понедельник сказала Trend заместитель председателя комиссии Саялы Садыгова.

По словам зампредседателя, помимо этого, были те, кто хотели назвать своих детей такими именами, как Жозефина, Радж (индийское имя), Маквин (имя автомобиля-героя из мультфильма «Тачки»), Лада (марка машины).

Садыгова сказала, что также обращались люди с намерением назвать своих девочек такими мужскими именами, как Рамин, Амир.

Садыгова добавила, что районные (городские) отделы регистрации министерства юстиции дали отрицательные ответ на все эти обращения.

Заместитель председателя отметила, что с начала этого года в комиссию поступило около 50 обращений. Среди обращений также встречались те, которые связаны с установлением правильной формы написания имен.

Minval.az