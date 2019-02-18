Президент Ирана Хасан Роухани в понедельник назвал американские санкции против Ирана экономической войной, развернутой против его страны, передает агентство Associated Press.

«Экономические войны вести труднее, чем реальное военное противостояние», — заявил он на открытии нефтеперерабатывающего завода в портовом городе Бендер-Аббас.

Х.Роухани отметил, что открытие завода происходит, несмотря на «жесточайшие санкции со стороны Америки».

«Мы открываем огромные национальные проекты даже в такой ситуации», — подчеркнул президент Ирана.

Minval.az