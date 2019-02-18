Депутат чеченского парламента, ветеран войны Салам Асуев распространил заявление в связи с инцидентом, имевшим место недавно между азербайджанцами и чеченцами.

Как сообщает Report, в заявлении С.Асуев обратился к ветеранам войны в Афганистане и других военных конфликтов, живущим в Азербайджане и азербайджанцам.

В заявлении говорится: «15 февраля весь СНГ отмечал памятную дату вывода войск из Афганистана — 30-летний юбилей. На фоне этого праздника в Москве произошли события, которые не красят ни представителей чеченского, ни представителей азербайджанского народов, которые участвовали в этом эксцессе. Уже на протяжении многих лет чеченские ветераны Афганистана дружат, поддерживают братские отношения с азербайджанской организацией, возглавляемой Фуадом Рзаевым. Мне очень прискорбно говорить об этих вещах. У нас есть тысячи причин и поводов для того, чтобы говорить о хорошем, которое есть между нашими братскими народами. Но к сожалению, такого рода вещи иногда омрачают наши отношения. Хочу заявить, что никакие подобного рода конфликтные ситуации не могут нарушить веками сложившиеся братские отношения между нашими народами и хочу поблагодарить главу Общественного объединения инвалидов и ветеранов Карабахской войны Фуада Рзаева за его оперативность, за то, что он откликнулся и разумом своим и сердцем опубликовал в сетях видение этой проблемы, как на нее смотрят азербайджанские ветераны. У нас точно такое идентичное видение решения проблемы.

Азербайджанцы и чеченцы в трудную минуту всегда подставляли братское плечо. Когда у нас были военные события, когда в Азербайджане были подобного рода события, многие чеченцы-беженцы нашли кров в Азербайджане. Наши народы неразрывными нитями очень тесно и крепко связаны и никому их не разорвать».

Отметим, что 14 февраля в Москве в принадлежащем азербайджанцу Яшару Алиеву кафе «Неолит» между нашими согражданами и представителями чеченской общины произошла массовая драка. В инциденте есть погибшие и раненые.

Minval.az