Россия поставила Турции первый многоцелевой Ка-32 в рамках контракта на три машины.

Об этом заявил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

«В конце марта — во втором квартале года планируем продолжить переговоры о расширении поставок», — уточнил он на выставке вооружений IDEX-2019, передает РИА Новости.

По словам Богинского, Анкара может приобрести еще пять таких машин. Глава «Вертолетов России» также отметил, что турецкая сторона заинтересована в закупках отечественных многоцелевых вертолетов «Ансат».

Средний многоцелевой Ка-32А11BC предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, а также мероприятий по пожаротушению. Кроме того, вертолет можно использовать для транспортировки груза внутри фюзеляжа и на внешней подвеске, трелевки леса, эвакуации больных и пострадавших.