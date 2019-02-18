Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль заявила, что его уже давно нет в живых. Об этом она рассказала ФАН.

Виктория Скрипаль считает, что новости об ухудшении состояния здоровья Сергея Скрипаля, которые стали появляться в британских СМИ, означают, что Лондон «ведет дело к смерти экс-полковника ГРУ и уничтожению улик».

«Все развивается по сценарию, написанному еще год назад. Нам не показывают Скрипалей — ни здоровых, ни больных… Раз Сергея нам не показывают, он должен умереть», — прокомментировала племянница Скрипаля.

По ее мнению, после этого дочь Юлия Скрипаль «по логике жанра» захочет кремировать отца.

«Ей выдадут урну, и она ее захоронит рядом с мамой и братом. Все. Только он уже давно кремирован и стоит в урне», — добавила Скрипаль.

Кроме того, племянница рассказала, что родственники не выходили с ней на связь уже больше шести месяцев. Последний раз с Юлией они общались 24 июля 2018 года.

Minval.az