Спикер парламента Турции Бинали Йылдырым сегодня уходит в отставку, пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается что Йылдырым в 20:00 по местному времени подаст в отставку в связи с официальным выдвижением его кандидатуры на пост главы муниципалитета Стамбула.

Согласно данным СМИ должность Йылдырым временно будет исполнять депутат парламента от Партии националистического движения (MHP) Джелал Адан.

Отметим что раннее Йылдырым, сообщил, что, если 31 марта во время муниципальных выборов его изберут главой Стамбульского муниципалитета, то он обязуется решить самую большую проблема Стамбула, связанную с пассажирскими перевозками, в частности, с высокой плотностью движения транспорта.

Напомним, что муниципальные выборы в Турции состоятся 31 марта 2019 года. Муниципальные выборы в стране проводятся каждые пять лет.

Кандидатура экс-министра окружающей среды и урбанизации Турции Мехмета Озхасеки выдвинута на пост главы муниципалитета Анкары.

Minval.az