Бойцы вооруженной сирийской оппозиции «Демократические силы Сирии» (ДСС) захватили на территории республики боевика, который озвучивал на английском языке пропагандистские ролики «Исламского государства», сообщает The New York Times.

По информации газеты, задержанный — 35-летний гражданин Канады африканского происхождения Мухаммад Халиф. Предполагается, что он озвучил несколько десятков аудио- и видеозаписей, в том числе те, на которых запечатлены расправы боевиков над заложниками.

О том, что записи были озвучены Халифой, заявили три независимых специалиста и официальное лицо США. Они отметили, что боевикам ИГ нужны были люди, которые говорят на английском без акцента. В интервью газете Халифа заявил, что не сожалеет о содеянном. В настоящий момент он находится под стражей в Сирии.

Ранее 13 января сообщалось, что в ходе спецоперации на севере Сирии были задержаны четыре террориста. По информации оппозиционеров, двое задержанных – граждане России Усмат Аттаев и Мохаммед Джавад Хан. Отмечается, что задержать их удалось благодаря долгому и точному отслеживанию их действий.

Minval.az