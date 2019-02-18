Полицейские в Чикаго получили новые улики, которые говорят о том, что актер Джусси Смоллетт мог инсценировать нападение на себя. Об этом 17 февраля сообщил телеканал CNN со ссылкой на два источника, знакомых с деталями расследования.

Собеседники CNN сказали, что актер сам заплатил двоим мужчинам, которые напали на него. Подозреваемых, братьев Осундаиро, задержали 13 февраля. Через два дня их отпустили без предъявления обвинений. Теперь они сотрудничают с полицией, которая заявила, что новые улики могут поменять ход расследования.

Выяснилось, что один из нападавших несколько лет назад снимался вместе со Смоллеттом в сериале. Адвокаты актера сказали, что мужчина работал его личным тренером. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что братья Осундаиро в день нападения на актера были недалеко от его квартиры в Чикаго и покупали в хозяйственном магазине веревку, которой нападавшие обмотали шею Смоллетта.

По словам источника издания Deadline, Смоллетт мог инсценировать нападение, потому что его персонажа в сериале «Империя», который снимает студия 20th Century Fox, собирались убрать из сценария. В полиции заявили, что не могут подтвердить эти слухи. По словам представителей студии, герой Смоллетта остается в сериале.

Адвокаты актера заявили, что их подзащитный «возмущен и расстроен заявлениями о том, что он сам подстроил нападение». Они назвали слухи об инсценировке ложью и заявили, что не верят в причастность тренера Смоллетта к нападению.

Актер в интервью передаче Good Morning America 14 февраля связал нападение на себя с тем, что он критиковал президента США Дональда Трампа и его администрацию, передает RTVİ.

29 января двое неизвестных среди ночи избили актера Джусси Смоллетта. Они выкрикивали расистские и гомофобные лозунги, обмотали вокруг шеи актера веревку и облили его отбеливателем. Актера поддержали американские ЛГБТ-ассоциации и руководство 20th Century Fox. В полиции предположили, что преступление совершили на почве расовой ненависти и гомофобии, поскольку Смоллетт — афроамериканец и открытый гей.

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