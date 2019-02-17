Председатель Союза кинематографистов Азербайджана Рустам Ибрагимбеков, проживающий в России, спустя долгое время прилетел в Баку.

Секретарь Союза кинематографистов Али Иса Джаббаров в своем Фейсбуке поделился фотографиями застолья в одном из бакинских ресторанов, в котором принимал участие Р. Ибрагимбеков. В мероприятии также приняли участие председатель Союза писателей Азербайджана Анар, председатель Союза художников Азербайджана Фархад Халилов, профессор Гулу Магеррамли, кинорежиссер Тахир Тахирович, поэт Баба Везироглу и др. известные деятели искусства.

Газета «Ени Мусават» отмечает, что Р.Ибрагимбеков прибыл в Баку 15 февраля и вернется в Москву в понедельник.

5 февраля Р.Ибрагимбекову исполнилось 80 лет. В интервью ТАСС, которое он дал в тот же день, он отмечал: «Раньше я жил в двух городах — в Баку и в Москве. В последнее время в Баку практически не езжу в связи с тем, что у меня осложнились отношения с некоторым количеством чиновников. Но я надеюсь, что в ближайшее время, я это наметил, если конкретно, то этой весной я приеду и восстановлю эту традицию — жить на два города».

2 июля 2013 года он был выдвинут единым кандидатом от оппозиционного Национального совета на выборах президента Азербайджана, однако ЦИК отказался его зарегистрировать в качестве кандидата.

Minval.az