На ипподроме в английском Хэйдок-Парке произошла массовая драка болельщиков, в которой приняли участие около 50 человек. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошёл в Мерсисайде, на ипподроме в Хэйдок-Парке. В ходе соревнования по скачкам между двумя зрителями разгорелся конфликт, который перерос в массовую драку. В результате в неё оказались втянуты около 50 человек.

Беспорядки удалось остановить лишь спустя 25 минут. На место происшествия прибыли представители местной полиции, которые арестовали зачинщиков драки.

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