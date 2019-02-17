Иран не сможет нести бремя выполнения СВПД без поддержки Европы, заявил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф во время Мюнхенской конференции по безопасности.

«Иран не может нести всё бремя в одиночку, будь то ядерная сделка или борьба с оборотом наркотиков и незаконной перевозкой людей», — сказал Зариф. Его слова приводит ТАСС.

Министр добавил, что Европа должна быть готова, так сказать, «замочить ножки», если она хочет плыть против опасного течения односторонних американских подходов».

«Мы будем плыть все вместе или все вместе пойдём ко дну», — подчеркнул Зариф.

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