Россия планирует доставить на Луну тяжелый луноход для добычи полезных ископаемых. Об этом РИА Новости сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника издания, помимо лунохода к спутнику будут запущены многоразовый корабль для поддержки пилотируемых миссий и транспортировки грузов, модули для строительства лунной базы и орбитальный аппарат для поддержки связи и навигации.

Источник отметил, что инициатором этих разработок стало научно-производственное объединение имени Лавочкина. Запуск космических аппаратов должен пройти в период с 2031 по 2035 годы.

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