Признак богатого россиянина — лимоны. Так утверждает журналистка Лиззи Сакс в статье, вышедшей в журнале Forbes.
Сакс пообщалась с представителем компании Limoneira Гарольдом Эдвардсом. Limoneira занимается поставками цитрусовых и авокадо. По словам Эдвардса, россияне употребляют гораздо больше лимонов на душу населения, чем жители других стран. Он предположил, что это связано с высоким потреблением водки или чая. Изучив статистику продаж, Эдвардс обнаружил, что жители России и Юго-Восточной Азии покупают много лимонов, чтобы показать свой высокий статус.
В октябре 2018 года стало известно, что десять процентов россиян оценивают свое положение в обществе как «выше среднего», еще три процента — как «высокое». В исследовании не отмечалось, сколько лимонов могут себе позволить представители этих групп.