Признак богатого россиянина — лимоны. Так утверждает журналистка Лиззи Сакс в статье, вышедшей в журнале Forbes.

Сакс пообщалась с представителем компании Limoneira Гарольдом Эдвардсом. Limoneira занимается поставками цитрусовых и авокадо. По словам Эдвардса, россияне употребляют гораздо больше лимонов на душу населения, чем жители других стран. Он предположил, что это связано с высоким потреблением водки или чая. Изучив статистику продаж, Эдвардс обнаружил, что жители России и Юго-Восточной Азии покупают много лимонов, чтобы показать свой высокий статус.

Бизнесмен пояснил, что в России слишком холодно для выращивания лимонов, поэтому цитрусовые приходится закупать за границей по высокой цене. Таким образом, россияне покупают дорогостоящий фрукт для того чтобы показать, что они могут себе это позволить.

В октябре 2018 года стало известно, что десять процентов россиян оценивают свое положение в обществе как «выше среднего», еще три процента — как «высокое». В исследовании не отмечалось, сколько лимонов могут себе позволить представители этих групп.

Minval.az