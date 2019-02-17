Более 1,5 тыс. человек эвакуированы на северо-востоке французской столицы из-за операции по обезвреживанию бомбы времён Второй мировой войны, сообщают ИноСМИ со ссылкой на мэра Парижа Анна Идальго.
Как уточняется, бомбу обнаружили в районе Порт-де-ла Шапель в 18-м округе Парижа.
«По причине обезвреживания бомбы Второй мировой войны 1600 человек эвакуированы», — написала Идальго в Twitter.
По её словам, эвакуация происходит в сопровождении муниципальных служб.
Ранее во Франкфурте-на-Майне эвакуировали 16 тыс. человек из-за бомбы времён войны.