По меньшей мере девять человек погибли, еще несколько пострадали в результате пожара в трущобах в Бангладеш, сообщает местное издание Daily Star со ссылкой на пожарных.

По данным издания, пожар произошел в трущобах в городе Читтагонг на юго-востоке страны ночью, когда все спали. В результате около 200 хижин были разрушены.

По информации агентства Рейтер, пострадали более 50 человек.

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