По данным издания, пожар произошел в трущобах в городе Читтагонг на юго-востоке страны ночью, когда все спали. В результате около 200 хижин были разрушены.
По информации агентства Рейтер, пострадали более 50 человек.
По данным издания, пожар произошел в трущобах в городе Читтагонг на юго-востоке страны ночью, когда все спали. В результате около 200 хижин были разрушены.
По информации агентства Рейтер, пострадали более 50 человек.
Дата: 2019/02/17 12:10
Раздел: Мир
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