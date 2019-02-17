Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт, претендовавшая на пост американского постпреда при ООН, сняла свою кандидатуру, сообщает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

«Я благодарна президенту (США Дональду) Трампу и (госсекретарю США Майку) Помпео за оказанное мне доверие и за выдвижение меня на пост постоянного представителя США при ООН. Тем не менее, последние два месяца были изнурительными для моих близких, поэтому в интересах моей семьи я сняла свою кандидатуру с рассмотрения», — процитировали в госдепе слова Науэрт.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп вскоре объявит имя нового кандидата на должность постпреда при ООН.

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