Президент США Дональд Трамп призвал европейские страны, в частности Великобританию, Францию и Германию, «взять обратно» более 800 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) и предать их суду, передает РИА Новости.

На территории Сирии на стороне ИГ воюют тысячи боевиков-выходцев из стран Европы.

«США призывают Британию, Францию, Германию и других европейских союзников взять обратно более 800 боевиков ИГ, захваченных в Сирии, и предать их суду», — написал Трамп в Twitter.

«Халифат вот-вот падет», — добавил он.

«США не хотят наблюдать за тем, как боевики ИГ проникают в Европу, куда они, как ожидается, пойдут. Мы делаем так много и тратим так много. Время для других активизироваться и делать работу, которую они так способны делать», — заявил Трамп.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки ИГ, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре прошлого года Трамп объявил о выводе войск из Сирии без уточнения конечных сроков такого вывода. Издание Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации сообщило, что, если Белый дом не сменит курс, военные выведут значительную часть контингента из Сирии к середине марта, а полностью вывод будет завершен к концу апреля.

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