Разлив неочищенной нефти произошел в результате схода с рельсов поезда в канадской провинции Манитоба, сообщает РИА Новости,

37 цистернтоварного состава сошли с рельсов в 03.30 по местному времени, в результате чего произошел частичный разлив неочищенной нефти. Инцидент произошел на одной из наиболее загруженных железнодорожных линий Канады.

Информация о пострадавших или возгорании не поступала. Экологическое подразделение канадской железной дороги оцепило место происшествия и занялось его очисткой. Площадь разлива нефти не сообщается.

Minval.az