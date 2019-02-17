Налоговая служба США по ошибке выплатила 980 тысяч долларов жителю Флориды, годовой доход которого, согласно предоставленным документам, составил 18 тысяч 497 долларов. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на Tampa Bay Times.

В феврале 2017 года Рамон Бланшетт предоставил самостоятельно подготовленные налоговые документы за предыдущий год. В них мужчина указал, что является фрилансером, приложив формы W-2 с работы в доме престарелых и ресторане в штате Юта. Согласно документам, федеральный подоходный налог с зарплаты Бланшетта составил 1 миллион долларов.

Уточняется, что в реальности мужчина заработал $2098 и $1399, налогов с его доходов удержано не было.

Основываясь на документах, Минфин США выписал на имя мужчины чек на сумму 980 тысяч долларов. Бланшетт получил средства и положил их на депозитный счёт, а также купил себе автомобиль Lexus RC350 2016 года выпуска. Источником доходов мужчина указал наследство покойного отца.

После того как работники налоговой службы обнаружили ошибку, автомобиль Бланшетта был конфискован, как и оставшиеся на его счетах 919 тысяч 251 доллар. Отмечается, что мужчина остался должен Налоговой службе США 809 долларов, которые получил, отменив автомобильную страховку.

Minval.az