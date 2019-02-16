Офис депутата правящей во Франции партии «Республика на марше» Дамьена Пишеро был разгромлен участниками демонстраций движения «желтых жилетов» в городе Ле Ман, передает ТАСС со ссылкой на радио France Bleu.

Отмечается, что около 20 погромщиков, затерявшихся в рядах манифестации под лозунгом «Мирные 24 часа Ле-Мана», в течение дня нанесли ущерб зданию комиссариата, а также суда, окна которого разбили камнями. По данным радиостанции, погромщики также побили окна в редакции газеты «Уэст франс» и сожгли спортивный автомобиль Mazda MX-5, припаркованный на улице. В этом городе на улицы вышло лишь около 200 человек.

Офис Пишеро, оказавшийся на пути процессии, подвергся практически полному уничтожению, поскольку погромщики, разбив окна, проникли внутрь и сломали практически всю мебель в помещении. Местная партийная ячейка уже выступила с осуждением данного акта в Twitter.

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