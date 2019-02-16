США призывают союзников расширить присутствие в Сирии после выхода оттуда американских сил.

Как передает ТАСС, об этом заявил журналистам вице-президент США Майкл Пенс в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы хотим вернуть наших солдат домой», — сказал он. «Как следствие, мы просим другие страны подключиться и предоставить необходимые ресурсы, поддержку и персонал, чтобы обеспечить безопасность в регионе и предотвратить усиление «Исламского государства» (ИГ) или какой-либо другой экстремистской организации», — подчеркнул Пенс.

Вице-президент США сообщил, что в субботу на полях форума в Мюнхене прошли консультации на эту тему. По его словам, союзники США должны взять на себя больше ответственности.

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