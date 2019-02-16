Большое количество золотых изделий пытались ввезти в Азербайджан две гражданки страны, прибывшие в Баку рейсом из Стамбула.

Информация об этом поступила в следственно-оперативное управление Главного управления таможни на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Изначально, при прохождении таможенного контроля женщины сообщили, что не имеют при себе ничего из того, что подлежит таможенному декларированию.

Одной из пассажирок было предложено до проведения личного досмотра самостоятельно представить скрытые и незадекларированные золотые изделия. После этого одна женщина представила два золотых браслета и золотой комплект из кольца и серег, а другая – пару золотых сережек, золотой браслет и золотой кулон.

Далее был произведет досмотр обеих гражданок, в ходе которого в чулках одной из них были обнаружены пара золотых сережек, золотой комплект из серег и кольца, в заколке на голове были спрятаны три пары золотых серег, три золотых кольца, два золотых комплекта из серег, кольца и кулона, один золотой комплект из кольца и серег, один комплект золотых серег и ожерелья. В сумке же у другой пассажирки были запрятаны золотой комплект из серег и кольца и золотой кулон.

Общий вес обнаруженных драгоценностей составил 272 грамма. По факту ведется расследование.

Minval.az