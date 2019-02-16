Делегации восьми стран прибудут с визитом в регион Китая после заявлений Турции о наличии концлагерей.

Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что прибудут сотрудники постоянных представительств России, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Камбоджи, Кубы, Пакистана и Сенегала при ООН в Женеве. Делегация посетит Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) после того, как Турция заявила о наличии «концентрационных лагерей» в регионе.

Известно, что делегацию пригласило МИД Китая — иностранные дипломаты уже встретились в Пекине с заместителем главы отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цзян Цзяньго. ВО время встречи были обсуждены темы экстремизма, сепаратизма и терроризма.

Minval.az