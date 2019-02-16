Диалог между Россией и США по контролю над вооружениями продолжается, вопреки заблуждению о том, что его нет, заявила замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

«Это заблуждение, что нет диалога между Россией и США. У нас есть диалог – на нашем уровне, министр иностранных дел России встречался с госсекретарем, наши президенты встречались, эксперты встречались, и дискуссия продолжается», – заявила Томпсон в Мюнхене.

Напомним, что ранее помощник главы Пентагона по программам ядерного, химического и биологического оружия Гай Робертс заявил, что Москва и Пекин якобы не заинтересованы в переговорах по контролю над вооружениями, передает «Взгляд».

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