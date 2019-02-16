Французская оппозиция обвинила президента Эммануэля Макрона в незаконном использовании телевизионного эфира в политических целях.

Лидер партии «Национальное объединение» («НО») Марин Ле Пен считает, что Макрон воспользовался дебатами, посвященными общенациональному протестному движению «жёлтых жилетов», для агитации перед выборами в Европарламент 26 мая.

Партия потребовала от французского Высшего совета по аудиовизуальным средствам, чтобы выступления Макрона в дебатах учитывались в лимите для евровыборов, сообщают российские СМИ.

Глава государства «оккупировал медиапространство», до 8 часов выступая на информационных каналах, уверен представитель НО Жан-Лен Лякапель.

Minval.az