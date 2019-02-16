Соединенные Штаты не смогут защитить страны-союзники, которые приобретают вооружения у потенциальных противников. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс в ходе

конференции по безопасности в Мюнхене.

​«Мы не сможем защищать Запад, если наши союзники будут зависеть от покупок оружия на Востоке», — сказал он, передает РБК.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не будет разрывать сделку с Москвой по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400, даже если это будет грозить отказом США продать ракетные комплексы Patriot.

«Мы дали понять, что мы не будем стоять сложа руки, когда союзники по НАТО будут покупать оружие у наших противников», — пояснил Пенс.

Пенс также призвал страны Европы занять жесткую позицию по отношению к газопроводу «Северный поток-2». «Мы занимаем жесткую позицию по отношению к «Северному потоку-2» и мы рекомендуем другим партнерам действовать так же», — призвал Пенс.

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