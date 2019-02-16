«Желтые жилеты» собираются в районе Триумфальной арки в центре Парижа и перекрыли движение

в районе Елисейских полей. Об этом сообщает телеканал RT France.

Они планируют провести шествие у здания Министерства труда, Национального собрания Франции и Объединения предпринимателей.

На площади собралось несколько сотен человек. Манифестанты скандируют оскорбительные лозунги в адрес президента страны Эммануэля Макрона.

Полиция уже перекрыла нижнюю часть Елисейских полей железными заграждениями. Также возле Малого дворца дежурят несколько бронемашин. Предыдущая манифестация состоялась 9 февраля. Число ее участников составило 51,4 тыс.

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